Хосеп Гвардиола: не понимаю, почему Гальярдо не был признан лучшим тренером года
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола высоко оценил работу наставника "Ривер Плейт" Марсело Гальярдо, с которым клуб дважды выигрывал Кубок Либертадорес, дважды становился обладателем Кубка Аргентины, а также завоевал Суперкубок Аргентины в 2018 году.
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"То, что Гальярдо сделал в "Ривер Плейт", невероятно. Есть вещи, которые я не в силах объяснить. Одна из них — почему Гальярдо не был признан лучшим тренером года. Иногда кажется, что в мире есть только Европа", — приводит слова Гвардиолы La Nacion со ссылкой на TNT Sports.
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