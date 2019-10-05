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Хосеп Гвардиола: не понимаю, почему Гальярдо не был признан лучшим тренером года

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола высоко оценил работу наставника "Ривер Плейт" Марсело Гальярдо, с которым клуб дважды выигрывал Кубок Либертадорес, дважды становился обладателем Кубка Аргентины, а также завоевал Суперкубок Аргентины в 2018 году.
Фото: Fuente / Archivo
"То, что Гальярдо сделал в "Ривер Плейт", невероятно. Есть вещи, которые я не в силах объяснить. Одна из них — почему Гальярдо не был признан лучшим тренером года. Иногда кажется, что в мире есть только Европа", — приводит слова Гвардиолы La Nacion со ссылкой на TNT Sports.


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Теги: Гвардиола Ривер Плейт
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