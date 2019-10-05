Хосеп Гвардиола: не понимаю, почему Гальярдо не был признан лучшим тренером года

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола высоко оценил работу наставника "Ривер Плейт" Марсело Гальярдо, с которым клуб дважды выигрывал Кубок Либертадорес, дважды становился обладателем Кубка Аргентины, а также завоевал Суперкубок Аргентины в 2018 году.

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