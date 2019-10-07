В Аргентине скончался выпавший с балкона футболист

Аргентинский футболист Эсекьель Эсперон скончался в возрасте 23 лет, упав после того, как упав с балкона на шестом этаже во время вечеринки.Трагедия произошла около 3 часов утра в воскресенье в окрестностях Буэнос-Айреса в квартире, где Эсперон проводил вечеринку с друзьями. Как сообщает The Sun, падение произошло после того, как Эсекьель оперся на перила, которые не были закреплены должным образом и поддались под его весом. Молодого человека доставили в больницу в Буэнос-Айресе, где он вскоре скончался от полученных травм.Эсперон был воспитанником буэнос-айресского клуба "Олл Бойз". В 2015 он присоединился к бразильскому "Интернасьоналу", а через год стал игроком "Гремио". В 2018 году на правах аренды выступал за мексиканский "Атланте".Полиция начала расследование инцидента, хотя все указывает на то, что смерть Эсперона произошла в результате несчастного случая.