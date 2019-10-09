Полузащитник "Шахтера" Андрей Тотовицкий рассказал о процессе восстановления после травмы.
"Тренируюсь только пять дней. Конечно, чувствую себя пока не на сто процентов, но постепенно все лучше. До оптимальной формы еще много работать. Травма была тяжелой, долго восстанавливался.
Слава Богу, сегодня уже первый раз сыграл. Для меня каждая минута сейчас на вес золота", - цитирует Тотовицкого официальный сайт "Шахтера".
Тотовицкий: конечно, чувствую себя пока не на сто процентов
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