Неймар поделился ожиданиями от сотого матча за сборную Бразилии

Нападающий сборной Бразилии Неймар поделился ожиданиями от сотого матча за национальную команду.



10 октября бразильца сыграют с Сенегалом. В 90 матчах Неймар забил за сборную 61 гол.



"Даже в своих самых смелых мечтах не мог рассчитывать на то, что это случится. Спасибо Господу за то, что позволил мне достигнуть это прекрасной отметки. Завтра будет исторический день, который я запомню на всю жизнь", — написал Неймар в твиттере.