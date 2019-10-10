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Пресс-атташе польской молодежки - о прибытии в Челябинск: мы лишились ужина, но не более того

Пресс-атташе молодежной сборной Польши Эмиль Копански прокомментировал приземление команды в Челябинске.

Напомним, авиалайнер должен был совершить посадку в Екатеринбурге, но местный аэропорт "Кольцово" не смог принять самолет по причине ранее совершенной аварийной посадки Ан-12 "Госавиации", который из-за возгорания пришлось тушить пожарным.

"То, что нас повезли в Челябинск, не было проблемой. Это не повлияет на игру, не окажет влияния на наши мысли. Мы только лишились ужина, не более того. Мы думали о поездке на автобусе из Челябинска в Екатеринбург, но это могло быть очень долго, поэтому мы решили дождаться рейса. Ничего не произошло, готовимся к игре нормально", - цитирует Копански Sport24.ru.


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