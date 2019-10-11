Р. Карлос: с Роналдо спал чаще, чем со своей женой

Экс-защитник "Реала" и сборной Бразилии Роберто Карлос рассказал, как в его время жили звезды мадридского клуба."Когда я вспоминаю все происходившее в те годы, думаю: как нам удавалось все делать? Это безумие! После каждой игры нас ждали частные самолеты. Мы встречались в закрытом терминале аэропорта Мадрида, Бекхэм летел в одну сторону, Фигу и Зидан — в другую, Роналдо и я отправлялись куда-то еще…Я молился, чтобы матч был в субботу. Тогда я мог в воскресенье слетать на гонку Формулы-1. Везде были частные самолеты, какое-то безумие.В первый раз я встретил Роналдо в 1993 году. С тех пор мы всегда жили в одной комнате. Я спал с ним чаще, чем со своей женой", — цитирует Роберто Карлоса AS.