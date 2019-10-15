Двое игроков "Дерби" получили судебное наказание за вождение пьяными

Нападающие "Дерби Каунти" Том Лоуренс и Мэсон Беннетт признали себя виновными в вождении в нетрезвом виде. 24 сентября футболисты, находясь в состоянии алкогольного опьянения, угодили в аварию на Дербиширском шоссе.Тест показал в крови Лоуренса и Беннетта почти двукратное превышение допустимой нормы алкоголя. Суд обязал игроков выполнить 180 часов неоплачиваемых работ с учетом соблюдения общественного порядка в течение 12-ти месяцев и лишил их прав на два года.Ранее "Дерби" оштрафовал обоих футболистов на шестинедельную зарплату и обязал их к выполнению 80 часов общественных работ за нарушение режима и дискредитацию клуба.