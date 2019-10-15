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Чеферин призвал власти стран вести войну с расистами

Президент УЕФА Александер Чеферин высказался о проблеме расизма в европейском футболе.

Напомним, отборочный матч Евро-2020 между сборными Болгарии и Англии (0:6) стал поводом для нового скандала. Болгарские фанаты освистывали темнокожих игроков команды Гарета Саутгейта и имитировали крики обезьян. Арбитру пришлось дважды останавливать встречу, а диктор на стадионе призывал болельщиков к порядку.

"Не так давно были времена, когда футбольная семья думала, что бич расизма остался в далеком прошлом. Последние пару лет дали нам понять, что подобные представления были по меньшей мере заблуждением. Рост национализма по всему континенту дал толчок проявлениям недопустимого поведения, и некоторые решили, что футбольные трибуны — это то место, где можно выражать свои чудовищные взгляды.

Я знаю, что мы как руководящий орган едва ли возглавим рейтинги популярности. Однако некоторые мнения, высказанные в отношении подхода УЕФА к борьбе с расизмом, и близко не соответствовали действительности. УЕФА в тесном сотрудничестве с сетью FARE («Футбол против расизма в Европе») ввел на своих матчах трехэтапный алгоритм действий для выявления и борьбы с расистским поведением.

Санкции УЕФА являются одними из самых жестких в футболе для клубов и ассоциаций, болельщики которых проявляют расизм на наших матчах. Минимальная санкция — частичное закрытие стадиона. Это шаг, который будет стоить хозяевам как минимум сотен тысяч евро в виде недополученных доходов и оставит клеймо на их болельщиках.

УЕФА — единственная футбольная организация, наказывающая игроков за проявление расизма десятиматчевой дисквалификацией. Это самое суровое наказание в футболе за подобное поведение. Поверьте, УЕФА решительно настроен делать все для искоренения этого порока из футбола. Мы не можем позволить себе довольствоваться достигнутым и обязаны постоянно действовать все решительнее.

Футбольная семья в более широком смысле — от администраторов до игроков, тренеров и болельщиков — должна сотрудничать с властями и неправительственными организациями, чтобы вести войну с расистами и оттеснить этих людей с их отвратительными взглядами на задворки общества. Футбольные ассоциации в одиночку эту проблему решить не в силах. Властям необходимо прикладывать больше усилий в этом направлении. Только совместная работа во имя чести и порядочности поможет нам добиться прогресса", — цитирует Чеферина официальный сайт УЕФА.

Sport24


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Теги: Чеферин
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