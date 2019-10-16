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Роналду в 2018 году заработал в 2 раза больше Месси за рекламу в инстаграме

Португальский нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду по итогам 2018 года в два раза превзошёл аргентинского форварда "Барселоны" Лионеля Месси по величине заработков за рекламу в "Инстаграме", сообщает La Gazzetta dello Sport.

По данным источника, в прошлом году португалец разместил 49 рекламных постов за € 900 тыс. каждый, что в сумме принесло ему € 44,1 млн. Месси отметился 36 постами, каждый из которых принёс ему € 590 тыс. Заработок аргентинца составил € 21 млн.

Роналду и Месси занимают первое и второе места по заработкам за рекламу в "Инстаграме". Третье место у американской супермодели Кендалл Дженнер (€ 14,4 млн), четвёртое занял бывший полузащитник сборной Англии Дэвид Бекхэм, который заработал чуть менее € 10 млн.

Роналду опережает Месси и по числу подписчиков в "Инстаграме" — 186 млн против 133 млн.

"Чемпионат"


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Теги: Роналду Месси
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