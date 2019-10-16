Футболки с фамилией Ибрагимовича стали самыми продаваемыми в МЛС

Отдел продаж МЛС подвел итоги сезона и определил самые продаваемые футболки.Наиболее часто любители футбола заказывали игровую форму с фамилией форварда "Лос-Анджелес Гэлакси" Златана Ибрагимовича, забившего 30 голов в матчах регулярного чемпионата.На второй позиции оказался форвард "Атланты" колумбиец Хосеф Мартинес, забивший в этом сезоне 27 мячей. На третьем месте — лучший бомбардир чемпионата с 34 голами, игрок "Лос-Анджелеса" Карлос Вела.На четвертом месте по продаваемости футболок оказался англичанин Уэйн Руни из "Ди Си Юнайтед", на пятом — Бастиан Швайнштайгер из "Чикаго", объявивший о завершении карьеры в начале октября.