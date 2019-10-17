Сон Хын Мин выразил недовольство грубой игрой футболистов КНДР

Нападающий сборной Южной Кореи и лондонского "Тоттенхэма" Сон Хын Мин высказался о матче отборочного этапа чемпионата мира 2022 года против команды КНДР.Встреча, прошедшая в Пхеньяне, завершилась со счетом 0:0.По словам Сона, соперники играли очень жестко."Возможно, это была их стратегия. Они играли так, потому что сочли нас серьезным соперником", — цитирует футболиста Yonhap.Форвард добавил, что из-за грубой игры команда Южной Кореи не могла концентрироваться на игре.