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Сон Хын Мин выразил недовольство грубой игрой футболистов КНДР

Нападающий сборной Южной Кореи и лондонского "Тоттенхэма" Сон Хын Мин высказался о матче отборочного этапа чемпионата мира 2022 года против команды КНДР.

Встреча, прошедшая в Пхеньяне, завершилась со счетом 0:0.

По словам Сона, соперники играли очень жестко.

"Возможно, это была их стратегия. Они играли так, потому что сочли нас серьезным соперником", — цитирует футболиста Yonhap.

Форвард добавил, что из-за грубой игры команда Южной Кореи не могла концентрироваться на игре.

"Газета"


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