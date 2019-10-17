Нападающий сборной Южной Кореи и лондонского "Тоттенхэма" Сон Хын Мин высказался о матче отборочного этапа чемпионата мира 2022 года против команды КНДР.
Встреча, прошедшая в Пхеньяне, завершилась со счетом 0:0.
По словам Сона, соперники играли очень жестко.
"Возможно, это была их стратегия. Они играли так, потому что сочли нас серьезным соперником", — цитирует футболиста Yonhap.
Форвард добавил, что из-за грубой игры команда Южной Кореи не могла концентрироваться на игре.
"Газета"
Сон Хын Мин выразил недовольство грубой игрой футболистов КНДР
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