Ибрагимович возглавил список самых продаваемых футболок MLS

МЛС опубликовала рейтинг самых продаваемых футболок по итогам сезона-2019. В топ-5 вошли сразу 3 бывших игрока "Манчестер Юнайтед".Победителем данного рейтинга стал нападающий "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович. Всего за сезон 38-летний швед забил 30 мячей и сделал 7 голевых передач. Второе место занял форвард "Атланта Юнайтед" Хосеф Мартинес (27 голов). Тройку лидеров замкнул лучший бомбардир регулярного чемпионата Карлос Вела (34) из "Лос-Анджелеса".Стоит отметить, что в топ-5 также вошли капитан "Ди Си Юнайтед" Уэйн Руни, а также хавбек "Чикаго Файр" Бастиан Швайнштайгер. Еще один бывший представитель "МЮ" Нани, ныне защищающий цвета "Орландо Сити", оказался на 9-й строчке.