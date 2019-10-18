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Южная Корея пожаловалась на КНДР после отборочного матча ЧМ-2022

Южнокорейская футбольная ассоциация (KFA) осталась недовольна организацией северокорейской стороной отборочного матча ЧМ-2022, который проходил в Пхеньяне.

News.kbs.co.kr сообщает, что организация направила официальное письмо в Азиатскую конфедерацию футбола (AFC), в котором указано, что руководство футбола КНДР не шло на сотрудничество по вопросам отправки на матч южнокорейских болельщиков и представителей СМИ.

KFA призывает AFC принять меры и отмечает, что действия Пхеньяна противоречат этическому кодексу ФИФА, который велит футбольным ассоциациям сохранять политический нейтралитет. Напомним, въезд в страну разрешили только игрокам и тренерскому составу Южной Кореи, а также делегации ФИФА во главе с Джанни Инфантино. Предполагается, что это было ответом КНДР на отсутствие инициативы со стороны Сеула на развитие трансграничного сотрудничества.

Sport24.ru


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