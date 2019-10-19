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Капитан "Витесса": теперь мы играем, как в России — не на жизнь, а на смерть

Капитан "Витесса" Брайан Линссен поделился мнением о стиле игры команды под руководством российского главного тренера Леонида Слуцкого. После 9 туров в Эредивизи "Витесс" занимает в таблице 4-е место, на 3 очка отставая от лидирующих "Аякса" и ПСВ.

"Если вы откроете нашу программу на сезон, то поймете, что мы пока превосходим ожидания. Нашей команде хватает мастерства, а самое главное — мы знаем, что делать.

Мы стараемся больше играть в атаку, и мы это делаем. Но полностью контролировать игру? Только "Аякс" так может. Это очень тяжело. У нас это не получится.

Тренер сыграл большую роль в таком подходе. Он начал в прошлом году, и нам пришлось привыкать к этому стилю. В России так играют — не на жизнь, а на смерть. Теперь, спустя полтора года, футболисты "Витесса" чувствуют свою причастность к такому стилю.

Мы стремимся показывать привлекательный футбол, но когда нам тяжело и нужно время отдышаться, мы можем сесть в защиту и ждать своего шанса. Уметь играть в два варианта — это дает преимущество", — приводит слова Линссена Omroep Gelderland.

Sport24


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Теги: Витесс Слуцкий
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