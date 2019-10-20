Главный тренер "Партизана" призвал фанатов воздержаться от расизма

Главный тренер "Партизана" Саво Милошевич намерен обратиться к фанатам, чтобы те не посрамили свой клуб, когда сербская команда примет "Манчестер Юнайтед" в Лиге Европы (24 октября). Недавно расистский скандал омрачил матч отборочного турнира Евро-2020 между сборными Болгарии и Англии (0:6). Главный тренер сборной Болгарии Красимир Балаков подал в отставку со своего поста спустя четыре дня после скандального матча."Конечно, я, как бывший игрок, у которого есть друзья по всему миру, сделаю все, чтобы наши гости чувствовали себя комфортно и думали только о футболе.Я скажу нашим фанатам: "К нам в гости приезжает большой клуб, гигантский клуб — и для нас должно быть честью сыграть против "Манчестер Юнайтед" впервые с 1966 года. Мы должны гордиться тем, что принимаем игроков, тренеров, лидеров и фанатов такого замечательного клуба.А на расистские оскорбления, по-моему, способны лишь необразованные люди, люди из низов общества", — цитирует Милошевича Daily Mail.