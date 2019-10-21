Ученые выяснили, что у экс-футболистов риск умереть от деменции в 3,5 раза выше, чем у других людей

У бывших профессиональных футболистов в три с половиной раза больше шансов умереть от деменции, чем у других людей того же возраста. К такому выводу после исследований пришли эксперты из Университета Глазго.Это может быть связано с тем, что удары головой по мячу приводят к повреждениям головного мозга. Исследование началось после заявлений о том, что бывший нападающий «Вест Бромвича» Джефф Эстл умер из-за повторявшихся во время карьеры травм головы. Эстл ушел из жизни в 2002 году в возрасте 59 лет.В итоге были проведены параллели между смертями 7?676 бывших футболистов, игравших в Шотландии с 1900 по 1976 год, и 23?000 смертями общего населения.Примечателен и другой вывод, к которому пришли ученые: несмотря на то, что риск развития деменции увеличивается у бывших футболистов, у среднестатистического профессионального экс-футболиста средняя продолжительность жизни выше, чем у обычных людей.Деменция — приобретенное слабоумие, стойкое снижение познавательной деятельности с утратой в той или иной степени ранее усвоенных знаний и практических навыков и затруднением или невозможностью приобретения новых.