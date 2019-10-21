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France Football опубликовал имена претендентов на награду имени Яшина

Французское издание France Football опубликовало имена претендентов на награду имени Льва Яшина, которая будет вручена лучшему вратарю года.
Фото: France Football
Список номинантов выглядит следующим образом: Алисон Бекер ("Ливерпуль", Бразилия), Мануэль Нойер ("Бавария", Германия), Андре Онана ("Аякс", Камерун), Войцех Щенсны ("Ювентус", Польша), Ян Облак ("Атлетико", Словения), Кепа Аррисабалага ("Челси", Испания), Самир Ханданович ("Интер", Словения), Уго Льорис ("Тоттенхэм Хотспур", Франция), Марк-Андре тер Штеген ("Барселона", Германия), Эдерсон Мораес ("Манчестер Сити", Бразилия).

Отметим, что обладатель премии имени Льва Яшина будет объявлен на торжественной церемонии вручения наград France Football 2 декабря в Париже.


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Теги: Яшин
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