21 октября стали известны все 30 номинантов на "Золотой мяч". Аналитики букмекерских контор оценили шансы футболистов получить престижную награду.
По мнению экспертов, трофей практически наверняка достанется защитнику "Ливерпуля" и сборной Голландии Вирджилу ван Дейку. На это предлагается ставить за 1.36.
Вторым в списке идет Лионель Месси с коэффициентом 2.88.
Замыкает тройку фаворитов Криштиану Роналду с котировкой 19.00.
Далее следуют еще два футболиста "Ливерпуля" — Садио Мане (33.00) и Мохаммед Салах (34.00).
В 2019 году ван Дейк с "Ливерпулем" выиграл Лигу чемпионов и стал вторым в АПЛ. Последний раз защитник получал "Золотой мяч" в 2006 году. Тогда награда досталась итальянскому легионеру мадридского "Реала" Фабио Каннаваро.
Sport24
Букмекеры назвали главного претендента на "Золотой мяч"
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»