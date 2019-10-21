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Букмекеры назвали главного претендента на "Золотой мяч"

21 октября стали известны все 30 номинантов на "Золотой мяч". Аналитики букмекерских контор оценили шансы футболистов получить престижную награду.

По мнению экспертов, трофей практически наверняка достанется защитнику "Ливерпуля" и сборной Голландии Вирджилу ван Дейку. На это предлагается ставить за 1.36.

Вторым в списке идет Лионель Месси с коэффициентом 2.88.

Замыкает тройку фаворитов Криштиану Роналду с котировкой 19.00.

Далее следуют еще два футболиста "Ливерпуля" — Садио Мане (33.00) и Мохаммед Салах (34.00).

В 2019 году ван Дейк с "Ливерпулем" выиграл Лигу чемпионов и стал вторым в АПЛ. Последний раз защитник получал "Золотой мяч" в 2006 году. Тогда награда досталась итальянскому легионеру мадридского "Реала" Фабио Каннаваро.

Sport24


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Теги: Золотой мяч
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