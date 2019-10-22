Бывший главный тренер лондонского "Арсенала" Арсен Венгер рассказал, что пытался приобрести в английский клуб нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду. По словам француза, португалец мог бы изменить историю клуба.
"Мы, как говорится, разминулись в паре метров друг от друга. Отличных игроков, которых не смог приобрести любой крупный клуб, полно. Но игроков, которые изменили бы историю твоей команды, — таких единицы и Роналду в этой категории сегодня — номер первый.
Месси — художник, Роналду — атлет. Я не люблю их сравнивать и отдавать кому-то одному предпочтение. Это было бы несправедливо. Оба доминировали в мировом футболе на протяжении 10 лет, и тот и другой — феноменальные спортсмены", — цитирует Венгера Meduza.
Венгер: Месси — художник, Роналду — атлет. Криштиану мог бы изменить историю команды
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