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"Ривер Плейт" стал первым финалистом Кубка Либертадорес

"Ривер Плейт" стал первым финалистом текущего розыгрыша Кубка Либертадорес. В ответном полуфинальном матче команда Марсело Гальярдо на выезде проиграла "Боке Хуниорс" — 0:1. Единственный гол на 80-й минуте забил Хан Карлос Уртадо.

Первая встреча, состоявшаяся на стадионе "Ривер Плейта", завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. Таким образом, команда Гальярдо по сумме двух матчей одолела "Боку" (2:1) и вышла в финал Кубка Либертадорес, где сыграет с победителем бразильского противостояния между "Гремио" и "Фламенго" (первый матч 1:1).

Напомним, что эти же команды встречались в прошлогоднем финале Кубка Либертадорес. Тогда победу по сумме двух матчей добыл "Ривер" — 5:3. Ответная игра должна была состояться на стадионе "Ривер Плейт", но была перенесена в Мадрид, поскольку фанаты клуба атаковали автобус с игроками "Боки" и сорвали матч.


Sport24


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Теги: Ривер Плейт
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