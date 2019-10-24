ФИФА инвестирует 1 млрд долларов в женский футбол в ближайшие 4 года

Международная федерация футбола (ФИФА) потратит 1 млрд долларов на развитие женского футбола в период с 2019 по 2022 год.Изначально эта сумма составляла 500 млн долларов, однако на заседании совета в Шанхае было принято решение о дополнительном финансировании женского футбола, которое составит еще 500 млн.Также федерация официально объявила о том, что клубный чемпионат мира-2021 года пройдет в Китае, он будет длиться с июня по июль. Число участников КЧМ вырастет до 24 команд.