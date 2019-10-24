Выбежавший на поле с двухлетним ребенком фанат "Селтика" признал свою вину. Ему грозит тюремный срок

24 октября в суде шерифа Глазго болельщик "Селтика" признал свою вину в выбегании на поле с двухлетним ребенком на руках во время матча чемпионата Шотландии против "Глазго Рейнджерс", сообщает BBC.32-летний Энтони Смит был одним из фанатов, которые покинули трибуны и выбежали на поле после того, как форвард "Селтика" Одсонн Эдуар забил гол, который вывел команду вперед в Дерби Старой Фирмы в марте 2019 года (победа "Селтика" 2:1). Смит выбежал на поле с мальчиком двух лет на руках, фотографируя при этом на телефон происходящее и размахивая руками.Суд оправдал Смита по обвинению в причинении ребенку ненужных страданий или вреда здоровью, однако ему все равно грозит тюремный срок. Что касается приговора, то наказание Смиту должно быть озвучено в ноябре, заседание отложена на месяц, а пока Энтони отпустили домой под залог.