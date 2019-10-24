» » "Витесс" отстранил от тренировок оскорбившего Слуцкого полузащитника Базура

"Витесс" отстранил от тренировок оскорбившего Слуцкого полузащитника Базура

"Витесс" отстранил от тренировок полузащитника команды Ришедли Базура после того, как тот оскорбил главного тренера команды Леонида Слуцкого. Об этом сообщил технический директор команды из Арнема Мо Аллах.

"В настоящее время Ришедли не является частью главной команды. Мы обсудим возникшую ситуацию. Мы не будем обсуждать вопрос о том, когда он вернется. Самое главное, что сейчас команда может готовиться в предстоящим матчам. Это наш приоритет", - цитирует Аллаха официальный сайт "Витесса".

Напомним, накануне Базур повздорил с одноклубником Джеем-Роем Гротом на тренировке. Футболисты были готовы подраться, но их разняли партнеры. По словам очевидцев, на этом Базур не успокоился и обещал "достать" Грота в раздевалке. Персонал попросил Базура покинуть тренировку, на что 23-летний голландский игрок, уходя, нецензурно крикнул Слуцкому: "Отвали, я не хочу играть за твою команду".


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: Базур Витесс Слуцкий
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(1)

Последние новости

Ривалдо рассказал, что нужно сделать Мбаппе, чтобы заявить о себе как о наследнике Месси или Роналду
"Трабзонспор" - "Краснодар": команды назвали стартовые составы
"Ливерпулю" грозят штрафные санкции за непристойный баннер с изображением Ориги 3
"Витесс" отстранил от тренировок оскорбившего Слуцкого полузащитника Базура 2
Алаев: РФС уже думает о билетной программе на ЧМ по пляжному футболу
Диуф: Мбаппе не выиграть "Золотой мяч", играя в "ПСЖ"
Саа: на месте "МЮ" я бы ограбил банк ради покупки Мбаппе
Ерохин: Россия сильна как команда, а каждый игрок силен как индивидуальность, как личность 1
Выбежавший на поле с двухлетним ребенком фанат "Селтика" признал свою вину. Ему грозит тюремный срок 2
Юран: если в ближайшие 2-3 года клубы РПЛ не обгонят Португалию, вернемся в колхоз, где и были 17
"Локомотив" снова предупредил об опасности покупки с рук билетов на матч с "Ювентусом"
ЦСКА объявил стартовый состав на матч с "Ференцварошем" 12
Эмери: слишком рано говорить о том, что "Арсенал" выкупит Себальоса
Газизов: Колосков предложил вернуть на стадионы крепкий алкоголь? Давайте начнем хотя бы с пива 1
Президент "Урала" выступил за возвращение пива на стадионы России 3
Казань подаст заявку на проведение Суперкубка УЕФА-2023 до 28 октября 1
Адиев: чемпионат России в последнее время просел, раньше он был сильнее 1
Масалитин: ЦСКА на пути развития, игроки неконкурентоспособны 2
Полузащитник "Ливерпуля" помочился на рекламный баннер во время тренировки
"МЮ" и "Интер" вновь нацелились на Мюллера
УЕФА оштрафовал Францию на € 20 тыс. из-за неправильного гимна
Адвокат Малосолова: будем подавать кассационную жалобу на решение Мосгорсуда
Мосгорсуд отклонил жалобу журналиста Малосолова
Гиггз: я бы хотел сказать, что Роналду лучше Месси, но Лео - гений 1
Бонуччи: де Лигт будет лучшим защитником в мире
Малосолов: даже Лукас Сантос из ЦСКА сказал, что в России нет расизма 4
Фанаты "Ливерпуля" перепутали Генк и Гент и не попали на матч Лиги чемпионов 2
Семак сказал, что «Зениту» сложно играть на уровне и скоростях ЛЧ. А чехам и австрийцам – нормально 25
Президент "Ювентуса": надеюсь, Роналду выиграет "Золотой мяч", он заслуживает этого 1
В Англии хотят провести матчи чемпионата за 9 дней до начала ЧМ-2022
Все новости