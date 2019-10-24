"Витесс" отстранил от тренировок оскорбившего Слуцкого полузащитника Базура

"Витесс" отстранил от тренировок полузащитника команды Ришедли Базура после того, как тот оскорбил главного тренера команды Леонида Слуцкого. Об этом сообщил технический директор команды из Арнема Мо Аллах.



"В настоящее время Ришедли не является частью главной команды. Мы обсудим возникшую ситуацию. Мы не будем обсуждать вопрос о том, когда он вернется. Самое главное, что сейчас команда может готовиться в предстоящим матчам. Это наш приоритет", - цитирует Аллаха официальный сайт "Витесса".



Напомним, накануне Базур повздорил с одноклубником Джеем-Роем Гротом на тренировке. Футболисты были готовы подраться, но их разняли партнеры. По словам очевидцев, на этом Базур не успокоился и обещал "достать" Грота в раздевалке. Персонал попросил Базура покинуть тренировку, на что 23-летний голландский игрок, уходя, нецензурно крикнул Слуцкому: "Отвали, я не хочу играть за твою команду".