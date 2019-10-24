"Лучший спортсмен в мире? Криштиану Роналду. Он феноменальный атлет и спортсмен, который выиграл множество трофеев за свою карьеру. Думаю, что он самый великий футболист в истории", — цитирует Макгрегора "Матч ТВ"
Стоит отметить, что Роналду стал самым популярным спортсменом 2018 года по версии ESPN, а Макгрегор занял в этом рейтинге пятое место.
Sport24.ru
Макгрегор назвал лучшего спортсмена в мире и величайшего футболиста в истории
Бывший чемпион UFC в легком и полулегком весе Конор Макгрегор дал интервью, в котором признался, что считает нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду самым великим футболистом в истории и лучшим спортсменом в мире.
Фото: "Матч ТВ"
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