Аргентина сыграет в Израиле через год после отмены матча в Иерусалиме из-за угроз в адрес Месси

Сборная Аргентины в следующем месяце проведет товарищеский матч в Израиле, спустя более чем через год после отмены игры в Иерусалиме из-за давления со стороны общественного движения "Бойкот, изоляция и санкции".Сборная Аргентины сыграет с Уругваем в товарищеском матче, который состоится в Тель-Авиве 19 ноября. Об этом сообщила аргентинская телекомпания Torneos y Competencias (TyC), которая обладает правами на трансляцию матчей национальной команды.15 ноября Аргентина проведет товарищеский матч с Бразилией в Саудовской Аравии 15 ноября, а затем отправится в Израиль.Аргентина должна была сыграть против Израиля в Иерусалиме 9 июня 2018 года перед чемпионатом мира-2018, но матч был отменен из-за угроз в адрес лидера альбиселесте Лионеля Месси и его семьи, а также остальной команды.