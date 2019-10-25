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Турецкий тренер объяснил, почему бил юных игроков в раздевалке

Главный тренер молодёжной команды "Кайсери Мейсуспор" Халит Курт прокомментировал видео, на котором он даёт пощёчины своим подопечным в раздевалке.

"Этот метод использую не только я, но и тренеры из предыдущих поколений. Все мы знаем пример Алекса Фергюсона и Дэвида Бекхэма. Говорят, что Фатих Терим тоже делает так время от времени.

Я люблю своих игроков. У нас отношения как между отцом и детьми, никакой актёрской игры. Что касается видео, происходящее в раздевалке не должно становиться достоянием общественности, как действия пары в спальне. Такие вещи могут происходить, когда у команды цель выиграть матч или завоевать трофей. Как я уже сказал, многие тренеры это делают. Но теперь из нас сделали козлов отпущения", — цитирует Курта Hurriyet.

"Чемпионат.сом"


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