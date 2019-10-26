Слуцкий прокомментировал отстранение Базура от тренировок "Витесса"

Главный тренер "Витесса" Леонид Слуцкий высказался о ситуации с полузащитником Решедли Базуром, который был отстранен от тренировок команды."Вопрос в том, станем ли мы слабее или команда станет ближе вместе из-за этого инцидента. Но очевидно, что нехватку Базура трудно компенсировать", — приводит слова Слуцкого официальный сайт "Витесса".Сообщалось, что Базур повздорил с одноклубником Джеем-Роем Гротом на тренировке. Футболисты были готовы подраться, но их разняли партнеры. По словам очевидцев, на этом Базур не успокоился и обещал "достать" Грота в раздевалке. Персонал попросил Базура покинуть тренировку, на что 23-летний голландский игрок, уходя, нецензурно крикнул Слуцкому: "Отвали, я не хочу играть за твою команду".