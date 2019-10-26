Месси: я бы хотел стать чемпионом мира, но ради этого ничего не поменял бы в карьере

Нападающий "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси признался, что не жалеет о том, как сложилась его карьера. Несмотря на многочисленные титулы, Месси ни разу не выигрывал чемпионат мира. Он был близок к трофею на ЧМ-2014, но в финале Аргентина уступила Германии."Я бы хотел стать чемпионом мира, но я бы вряд ли что-то поменял в своей карьере, чтобы победить в этом турнире.У меня есть то, что есть. То, что дал бог. Я даже мечтать не мог о том, чего я сумел достичь в жизни. Моя карьера сложилась куда лучше, чем я мог бы представить", — сказал 32-летний футболист в интервью TyC Sports.