"Витесс" под руководством российского специалиста Леонида Слуцкого проиграл "Ден Хаагу" в матче 11-го тура чемпионата Голландии - 0:2.
Чемпионат Голландии
11 тур
Голы: Саммервилл, 2, Иммерс, 6
Витесс: Пасвер, Дуки, Даса, Кларк, Обиспо, Фор, Беро, Линссен, Грот, Матавж, Дико (Бёйтинк, 64)
АДО Ден Хааг: Копманс, Бёгелсдейк, Мэйерс, Пинас, Малоне, Иммерс, Баккер, Госсенс, Хои, Саммервилл (Фалькенбург, 57), Крамер (Нецид, 66)
Предупреждения: Беро, 38, Малоне, 56
"Витесс" Слуцкого проиграл "Ден Хаагу"
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