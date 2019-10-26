В Турции тренер после проигрыша в первом тайме бил игроков молодежки по лицу и обещал их убить

Как сообщает The Sun, мужчина в раздевалке бил каждого футболиста ладонью по лицу и громко кричал. Одна из фраз, сказанная им, была: "Я вас убью! Это позорище!"
Видео данного инцидента появилось в социальных сетях только на этой неделе, хотя сам он произошел три года назад. Министерство спорта Турции в настоящее время проводит расследование.
Сам Курт заявляет, что избиение молодых игроков — обычная практика в футболе, которую применяли легендарный тренер "Манчестер Юнайтед" сэр Алекс Фергюсон и нынешний главный тренер "Галатасарая" Фатих Терим. Курт считает, что это дает футболистам дополнительную мотивацию для победы.
? Kayseri Meysuspor teknik direkt?r? Halit Kurt, soyunma odas?nda gen? futbolcular? tokatl?yor!— AltLig TV (@AltLigTV) October 24, 2019
T?rkiye'de futbol?
pic.twitter.com/TGIa8P7LOv
Sport24.ru