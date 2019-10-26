» » В Турции тренер после проигрыша в первом тайме бил игроков молодежки по лицу и обещал их убить

В Турции тренер после проигрыша в первом тайме бил игроков молодежки по лицу и обещал их убить

Тренер молодежной команды "Кайсери Мейсуспор" Халит Курт крайне жестко отреагировал на неудачный первый тайм в исполнении своих игроков, после которого они уступали со счетом 1:3.

Как сообщает The Sun, мужчина в раздевалке бил каждого футболиста ладонью по лицу и громко кричал. Одна из фраз, сказанная им, была: "Я вас убью! Это позорище!"

Видео данного инцидента появилось в социальных сетях только на этой неделе, хотя сам он произошел три года назад. Министерство спорта Турции в настоящее время проводит расследование.

Сам Курт заявляет, что избиение молодых игроков — обычная практика в футболе, которую применяли легендарный тренер "Манчестер Юнайтед" сэр Алекс Фергюсон и нынешний главный тренер "Галатасарая" Фатих Терим. Курт считает, что это дает футболистам дополнительную мотивацию для победы.



Sport24.ru


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