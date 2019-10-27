Каннаваро может покинуть пост главного тренера "Гуанчжоу"

Главный тренер "Гуанчжоу Эвергранд" Фабио Каннаваро близок к увольнению.На официальном сайте клуба размещено сообщение, что итальянец пока остается в структуре клуба, но функции главного тренера "Гуанчжоу" временно будет исполнять капитан команды.В апреле Каннаваро покинул пост главного тренера сборной Китая. Под руководством 46-летнего специалиста команда провела две встречи, в которых проиграла сборной Таиланда и Узбекистана. Итальянец совмещал с марта 2019-го работу в "Гуанчжоу" с работой в национальной команде.