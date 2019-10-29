Бывший нападающий "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни заявил, что в МЛС слишком маленькие зарплаты.
"Зарплата для многих игроков — это серьезная проблема. Учитывая доход, который приносит лига, зарплата недостаточно высока, особенно для молодых американских футболистов. Они заслуживают большего, ведь работают не меньше, чем мы.
В Европе, если клуб хочет подписать игрока, нужно заплатить деньги и повысить ему зарплату. В Америке же трансферы совершаются слишком просто. Сегодня ты живешь с семьей на восточном побережье, а утром тебе говорят ехать на западное", — цитирует Руни The Athletic.
34-летний Руни ранее уже сыграл свой последний матч в составе команды МЛС "Ди Си Юнайтед". В январе он вернется в Англию и станет играющим тренером "Дерби" в Чемпионшипе.
По информации The Sun, 9-летний сын Руни по имени Кай получит место в академии "Манчестер Сити".
Sport24
Покидающий США Руни назвал серьезную проблему МЛС
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