Покидающий США Руни назвал серьезную проблему МЛС

Бывший нападающий "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни заявил, что в МЛС слишком маленькие зарплаты."Зарплата для многих игроков — это серьезная проблема. Учитывая доход, который приносит лига, зарплата недостаточно высока, особенно для молодых американских футболистов. Они заслуживают большего, ведь работают не меньше, чем мы.В Европе, если клуб хочет подписать игрока, нужно заплатить деньги и повысить ему зарплату. В Америке же трансферы совершаются слишком просто. Сегодня ты живешь с семьей на восточном побережье, а утром тебе говорят ехать на западное", — цитирует Руни The Athletic.34-летний Руни ранее уже сыграл свой последний матч в составе команды МЛС "Ди Си Юнайтед". В январе он вернется в Англию и станет играющим тренером "Дерби" в Чемпионшипе.По информации The Sun, 9-летний сын Руни по имени Кай получит место в академии "Манчестер Сити".