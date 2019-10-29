Бурдиссо: надеемся, что Де Росси вернётся к игре как можно скорее

Спортивный директор "Боки Хуниорс" Николас Бурдиссо поделился мнением о полузащитнике Даниэле Де Росси."Де Росси приехал в Аргентину, чтобы играть за "Боку Хуниорс", это было его желание. Ему не повезло с травмами, но его приверженность клубу и статус не подлежат обсуждению. Надеемся, что он вернётся к игре как можно скорее", – приводит слова Бурдиссо Football Italia.Напомним, Де Росси на протяжении всей своей карьеры с 2002 года выступал за "Рому", однако по завершении минувшего сезона он покинул римский клуб. Последний раз в футболке "Ромы" он вышел на поле 26 мая в домашнем матче чемпионата Италии с "Пармой". Де Росси — второй игрок в истории клуба после Франческо Тотти по количеству проведённых матчей. Всего за "Рому" Де Росси сыграл в 459 матчах и забил 43 мяча.