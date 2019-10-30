Слуцкий сравнил себя с Марадоной, который во время игры сидел на троне

Главный тренер "Витесса" Леонид Слуцкий иронично отреагировал на то, что тренер "Химнасии и Эсгрима" Диего Марадона во время матча с "Ньюэллс" (4:0) восседал на троне. Фото российский тренер опубликовал в инстаграме."Я вчера на игре", — написал Слуцкий, добавив смеющиеся смайлы.