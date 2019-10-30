"Я вчера на игре", — написал Слуцкий, добавив смеющиеся смайлы.
Слуцкий сравнил себя с Марадоной, который во время игры сидел на троне
Главный тренер "Витесса" Леонид Слуцкий иронично отреагировал на то, что тренер "Химнасии и Эсгрима" Диего Марадона во время матча с "Ньюэллс" (4:0) восседал на троне. Фото российский тренер опубликовал в инстаграме.
"Я вчера на игре", — написал Слуцкий, добавив смеющиеся смайлы.
"Я вчера на игре", — написал Слуцкий, добавив смеющиеся смайлы.
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