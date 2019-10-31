Лэмпард о вылете из Кубка лиги: ненавижу проигрывать, но сезон состоит не из одного матча

Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард прокомментировал поражение от "Манчестер Юнайтед" в 1/8 финала Кубка английской лиги."Мы сыграли ниже привычного уровня, особенно в отношении скорости передач, что больше всего было заметно в первом тайме. Когда нам противостоит соперник, который, как и "Ньюкасл" ранее, выставляет организованную линию обороны из пяти защитников и двух форвардов, необходимо максимально использовать свободное пространство между линиями и скорость командного движения, иначе организовать свою игру будет сложно.В первом тайме нам это не удавалось, а во втором мы были слишком неэффективны в заключительной стадии атак. Мы изменили игру, создавали шансы и выглядели действительно ярко. Мы заслужили забитый гол и могли рассчитывать на большее".Сегодня я увидел немало положительных моментов с точки зрения перспективы. Как и все мы, я ненавижу проигрывать, но сезон состоит не из одного матча. У нас впереди много сложных игр и очень плотное расписание. Поэтому мы идем далее и концентрируемся на предстоящих целях", — цитирует Лэмпарда официальный сайт "Челси".