"Ювентус" поборется с "Реалом" и "МЮ" за лучшего бомбардира Лиги чемпионов

"Ювентус" готов выложить за нападающего "Ред Булл Зальцбург" Эрлинга Холанна € 40 млн, сообщает журналист Николо Скира.По словам журналиста, агент Мино Райола всерьёз занялся переходом норвежца в туринский клуб ближайшим летом. "Ювентус" ищет усиление в атакующей зоне, и статистика Холанна во внутреннем чемпионате и на международной арене не осталась незамеченной. Однако итальянский клуб должен предложить внушительную сумму, чтобы выиграть борьбу у конкурентов в лице мадридского "Реала" и "Манчестер Юнайтед", которые также интересуются 19-летним нападающим.Эрлинг Холанн забил 12 мячей в чемпионате Австрии в этом сезоне. Всего на счету норвежского нападающего 22 гола в 15 матчах во всех турнирах.