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"Ювентус" поборется с "Реалом" и "МЮ" за лучшего бомбардира Лиги чемпионов

"Ювентус" готов выложить за нападающего "Ред Булл Зальцбург" Эрлинга Холанна € 40 млн, сообщает журналист Николо Скира.

По словам журналиста, агент Мино Райола всерьёз занялся переходом норвежца в туринский клуб ближайшим летом. "Ювентус" ищет усиление в атакующей зоне, и статистика Холанна во внутреннем чемпионате и на международной арене не осталась незамеченной. Однако итальянский клуб должен предложить внушительную сумму, чтобы выиграть борьбу у конкурентов в лице мадридского "Реала" и "Манчестер Юнайтед", которые также интересуются 19-летним нападающим.

Эрлинг Холанн забил 12 мячей в чемпионате Австрии в этом сезоне. Всего на счету норвежского нападающего 22 гола в 15 матчах во всех турнирах.

"Чемпионат"


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Теги: Ювентус Реал Манчестер Юнайтед Лига чемпионов
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