Двукратный обладатель Кубка УЕФА Фредерик Кануте вспомнил о выступлениях за "Севилью" вместе с Александром Кержаковым. Малиец и россиянин защищали цвета испанского клуба с 2007 по 2008 год.
"Я высокого мнения о Кержакове. Он приносил много пользы "Севилье" на поле и был очень хорош на тренировках. У нас была сумасшедшая конкуренция за попадание в основной состав. Я, Александр и Луис Фабиано выступали на одной позиции и постоянно вытесняли друг друга из состава. Думаю, что каждый стал сильнее после этого.
Немного удивился, когда Кержаков решил вернуться в Россию. Мне казалось, что он останется в "Севилье" или уедет в большой клуб. Но понимаете, у каждого игрока свои мотивы и своя карьера. Только он может решать, где ему лучше всего выступать в тот или иной момент", — цитируют Кануте "Известия".
Кануте: Кержаков приносил много пользы "Севилье" на поле и был очень хорош на тренировках
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