Главный тренер "Витесса" Леонид Слуцкий прокомментировал присутствие в команде бывшего полузащитника ЦСКА Кейсуке Хонды. На этой неделе стало известно, что японский футболист, пребывающий в статусе свободного агента, тренируется с командой из Арнема.
"Конечно, есть вероятность, что мы подпишем его. Я видел, как он играет в Милане, Мексике и Австралии. У меня нет сомнений по поводу его качеств и физического состояния. Вопрос только в том, чего он хочет в будущем.
Ему 33, но он не потерял мастерство. Он никога не был быстрым, поэтому он не мог лишиться скорости. Но у него множество других качеств. Он профессионал, всегда в форме. Он своего рода робот — усовершенствованная модель профессионала", — цитирует Слуцкого Omroep Gelderland.
Sport24
Слуцкий: у меня нет сомнений по Хонде. "Витесс" может подписать его
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