В матче 12-го тура чемпионата Голландии "Эммен" обыграл "Витесс" со счетом 2:1.
Чемпионат Голландии
12 тур
Голы: Леув, 11, Лаурсен, 22, Дико, 33
Эммен: Тельгенкамп, Хейлен, Веендорп, Бийль, Бюрнет, Пенья, Чакон, Хиаряй, Леув, Лаурсен (Янсен, 87), Колар (Ариас, 69)
Витесс: Пасвер, Даса, Дуки, Кларк (Бёйтинк, 87), Обиспо, Базур, Беро, Грот (Леливелд, 60), Линссен (Дарфалу, 69), Матавж, Дико
Предупреждения: Базур, 54, Дарфалу, 69, Бийль, 78
"Витесс" Слуцкого проиграл "Эммену"
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