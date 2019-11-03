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Слуцкий прокомментировал второе поражение "Витесса" подряд

Главный тренер "Витесса" Леонид Слуцкий прокомментировал поражение своей команды в матче 12-го тура нидерландской Эредивизии "Эммену".

"Уже второй матч подряд мы пропускаем два быстрых гола, и только после этого мы начинаем играть. Начало матча всегда важно, мы должны быть осторожны и сосредоточены в стартовые минуты встречи. Мы пытались что-то изменить, мы были очень злы из-за такого начала. Мы хотели выиграть. Но в этом сезоне у нас нет игрока, который действительно креативен в атаке и может контролировать игру", - цитирует Слуцкого FC Update со ссылкой на FOX Sports.

"Чемпионат.сом"


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Теги: Слуцкий Витесс Эммен
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