Слуцкий прокомментировал второе поражение "Витесса" подряд

Главный тренер "Витесса" Леонид Слуцкий прокомментировал поражение своей команды в матче 12-го тура нидерландской Эредивизии "Эммену"."Уже второй матч подряд мы пропускаем два быстрых гола, и только после этого мы начинаем играть. Начало матча всегда важно, мы должны быть осторожны и сосредоточены в стартовые минуты встречи. Мы пытались что-то изменить, мы были очень злы из-за такого начала. Мы хотели выиграть. Но в этом сезоне у нас нет игрока, который действительно креативен в атаке и может контролировать игру", - цитирует Слуцкого FC Update со ссылкой на FOX Sports.