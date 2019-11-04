"Кардифф Сити" угрожает запрет на регистрацию новых футболистов на следующие три трансферных окна, утверждает Sky Sports. Клуб из Уэльса до сих пор не заплатил "Нанту" 6 млн евро за трансфер нападающего Эмилиано Салы, который погиб в авиакатастрофе.
21 января 2019 года Сала на частном самолете отправился в Кардифф, в расположение одноименного валлийского клуба, однако до места назначения игрок не добрался — его самолет упал, пролетая через пролив Ла-Манш. 3 февраля спасатели обнаружили тело Салы на дне пролива, которое позже было извлечено.
6 млн евро (из 17 млн) — первая выплата по трансферу, которую "Кардифф" должен был перевести на счет "Нанта" в январе 2019 года. После гибели аргентинского футболиста "Кардифф" отказался платить за его переход.
Sport24
ФИФА угрожает "Кардиффу" запретом на трансферы, если клуб не заплатит за переход погибшего Салы
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