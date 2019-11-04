ФИФА угрожает "Кардиффу" запретом на трансферы, если клуб не заплатит за переход погибшего Салы

"Кардифф Сити" угрожает запрет на регистрацию новых футболистов на следующие три трансферных окна, утверждает Sky Sports. Клуб из Уэльса до сих пор не заплатил "Нанту" 6 млн евро за трансфер нападающего Эмилиано Салы, который погиб в авиакатастрофе.21 января 2019 года Сала на частном самолете отправился в Кардифф, в расположение одноименного валлийского клуба, однако до места назначения игрок не добрался — его самолет упал, пролетая через пролив Ла-Манш. 3 февраля спасатели обнаружили тело Салы на дне пролива, которое позже было извлечено.6 млн евро (из 17 млн) — первая выплата по трансферу, которую "Кардифф" должен был перевести на счет "Нанта" в январе 2019 года. После гибели аргентинского футболиста "Кардифф" отказался платить за его переход.