Финал Кубка Либертадорес перенесен из Чили в Перу по соображениям безопасности

Финальный матч Кубка Либертадорес "Фламенго" (Бразилия) — "Ривер Плейт" (Аргентина) перенесен из столицы Чили Сантьяго в столицу Перу Лиму, сообщает пресс-служба КОНМЕБОЛ.Такое решение принято в целях безопасности. В Чили уже несколько недель проходят масштабные акции протеста, обусловленные ростом цен на проезд в метро, невозможностью получить достойное бесплатное образование и услуги здравоохранения, невысокими зарплатами и ростом тарифов.Отмечается, что перенос был согласован с президентами клубов, ассоциациями Аргентины, Бразилии и Чили. Дата проведения матча осталась неизменной — 23 ноября.