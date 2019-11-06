Хорватского футболиста удалили с поля после того, как он убил курицу

Футболиста "НК Еленград" Ивана Газдека в одном из матчей своей команды в полупрофессиональной лиге Хорватии удалили после того, как он пнул курицу, сообщает 24SATA.После его удара птица умерла, а футболист выбросил ее за пределы поля, после чего увидел перед собой красную карточку. Сам Газдек пояснил, что взмахнул ногой и случайно убил одну, после чего извинился перед владельцем в письме и отправил новую курицу.