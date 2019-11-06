» » Марадона опроверг слова дочери о том, что он умирает. И обещал никому не оставить наследство

Марадона опроверг слова дочери о том, что он умирает. И обещал никому не оставить наследство

Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона заявил, что не понимает, с чего его дочь Джаннина решила сообщить о его плохом душевном состоянии.

Ранее 30-летняя девушка написала, что Диего умирает "изнутри", хотя его показатели здоровья в норме. Она сравнила его со львом в зоопарке, которого "накачали таблетками", чтобы посетители могли зайти в клетку и обнять его.

"Я вовсе не умираю. И я хорошо сплю, потому что работаю. Когда ты становишься старше, люди больше беспокоятся не о твоих делах, а о том, что останется после тебя. И я хочу всем сказать, что никому ничего не оставлю. Я потрачу все на благотворительность. А сейчас я невероятно здоров", — сказано в сообщении инстаграма Марадоны.

Sport24.ru


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: Марадона
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

Кутепов из-за травмы выбыл на 3-4 недели
Гончаренко: постараемся прервать неприятную серию в Лиге Европы 1
Клозе назначен ассистентом исполняющего обязанности главного тренера "Баварии"
Черчесов: Крыховяк - ключевой игрок для "Локомотива", но он не Месси
"Локомотив" - "Ювентус": стали известны стартовые составы 8
Роналдо намерен купить португальский клуб 1
Игонин: "Зенит" в РПЛ и Лиге чемпионов - две разные команды 8
Марадона опроверг слова дочери о том, что он умирает. И обещал никому не оставить наследство
Актёр Баринов: Сарри может дурить как угодно, но у нас тоже не дураки сидят 2
Хонда подписал контракт с "Витессом" до конца сезона 5
Хашманян назначен новым главным тренером сборной Армении
Хёведес: не думал, что в России меня встретят так хорошо
Анчелотти может сегодня покинуть "Наполи" из-за конфликта игроков с президентом клуба
Кержаков опроверг информацию, что подал в суд на первую жену из-за размера алиментов 3
Гендиректор "Зенита": винить Кержакова в пропущенных голах невозможно 8
Второй нападавший на Озила и Колашинаца грабитель признал свою вину
Терим: для "Галатасарая" матч с "Реалом" как финал, нам нечего терять
Хорватского футболиста удалили с поля после того, как он убил курицу 2
Президент "Оренбурга" Кияев ответил на жалобу мамы юного футболиста
Григорян не возглавит сборную Армении, все договорённости с ним аннулированы 4
Тадич: кое-кто украл у нас все своими решениями
Налоговая служба начала блокировку счетов компаний Березуцких 2
Осорио: "Зенит" настраивался провести более содержательную игру с "Лейпцигом" 6
Нигматуллин: буду рад ошибиться, но "Локомотив" проиграет "Ювентусу" 11
Более 50 болельщиков "Лейпцига" не смогли въехать в Россию из-за проблем с визой 1
Мариу: Роналду на поле словно зверь, потрясающий игрок
Валуев: не понимаю, о какой помощи "Зениту" судьями вы, из Москвы, говорите 25
Гамула: Ракицкий может вернуться в сборную Украины, если ситуация в стране поменяется 3
Симонян поддержал кандидатуру Григоряна на пост главного тренера сборной Армении 2
"Реал" намерен приобрести Обамеянга
Все новости