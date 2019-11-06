Марадона опроверг слова дочери о том, что он умирает. И обещал никому не оставить наследство

Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона заявил, что не понимает, с чего его дочь Джаннина решила сообщить о его плохом душевном состоянии.Ранее 30-летняя девушка написала, что Диего умирает "изнутри", хотя его показатели здоровья в норме. Она сравнила его со львом в зоопарке, которого "накачали таблетками", чтобы посетители могли зайти в клетку и обнять его."Я вовсе не умираю. И я хорошо сплю, потому что работаю. Когда ты становишься старше, люди больше беспокоятся не о твоих делах, а о том, что останется после тебя. И я хочу всем сказать, что никому ничего не оставлю. Я потрачу все на благотворительность. А сейчас я невероятно здоров", — сказано в сообщении инстаграма Марадоны.