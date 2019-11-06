Роналдо намерен купить португальский клуб

Легендарный бразильский нападающий Роналдо, который в прошлом году стал мажоритарным владельцем "Вальядолида", купив 51% акций клуба за 30 млн евро, признался, что заинтересован в покупке клуба в Португалии."Я искал клуб, который смогу купить. Изучал варианты в Англии, во втором дивизионе. В Премьер-лиге очень дорого, но и в Чемпионшипе дорого. Я также смотрел в Португалии и все еще веду поиски в Португалии.Однажды я был в России и мне позвонил человек, связанный с "Вальядолидом". Это был тот вариант, который я искал: команда с отличной историей, в часе и сорока минутах езды от Мадрида. И по деньгам меня все устраивало. Это клуб с 90-летней историей, который много лет играл в высшем дивизионе. Единственный клуб в городе с населением 300 тысяч. Для меня это была отличная возможность, и я решил воспользоваться ей и получить удовольствие", — цитирует бразильца AS.