Полузащитник Кейсуке Хонда поделился впечатлениями от подписания контракта с "Витессом".
"Много лет назад я играл в Нидерландах. Надеюсь, футбольные фанаты в Нидерландах до сих пор помнят меня. Во всяком случае я сделаю всё, чтобы произвести впечатление на поле. Я хочу быть важным игроком для команды и с нетерпением жду своего первого матча. Также приятно, что после "ВВВ-Венло" я снова могу играть в жёлто-чёрной форме", - цитирует Хонду официальный сайт "Витесса".
В «Витессе» Хонда воссоединится с главным тренером команды Леонидом Слуцким, под руководством которого он выступал за московский ЦСКА.
"Чемпионат.сом"
Хонда: надеюсь, футбольные фанаты в Нидерландах до сих пор помнят меня
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»