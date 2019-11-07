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Сборная Ирака проведет два матча в Иордании из-за беспорядков в стране

Сборная Ирака по футболу проведет две домашние встречи в рамках отборочного турнира чемпионата мира 2022 года в столице Иордании Аммане из-за беспорядков в стране, передает ТАСС.

Как сообщается на официальном сайте Федерации футбола Ирака, инициировала перенос встреч Международная федерация футбола (ФИФА). Отмечается, что игры против Ирана (14 ноября) и Бахрейна (19 ноября) планировалось провести в Эрбиль, но ФИФА настояла на переносе встреч в другую страну.

Протесты в Ираке начались в начала октября, их причиной стало недовольство граждан бедностью, безработицей и коррупцией в стране. За все время беспорядков было убито 250 человек.


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Теги: Сборная Ирака
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