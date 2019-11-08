Главный тренер "Витесса" Леонид Слуцкий прокомментировал подписание клубом полузащитника Кейсуке Хонды. Российский специалист работал с японским футболистом в московском ЦСКА.
"Хонда обладает определенными качествами и сможет их использовать. Он никогда не был очень быстрым игроком, поэтому не потерял в скорости. Хонда способен занять любую позицию в полузащите", - цитирует Слуцкого FC Update.
Sport24.ru
Слуцкий: Хонда способен занять любую позицию в полузащите
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