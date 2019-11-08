"Витесс" потерпел третье поражение подряд

Чемпионат Голландии



13 тур



"Витесс" - "Гронинген" - 1:2



Голы: Линссен, 50 - Осоро, 13, 31

"Витесс" Леонида Слуцкого проиграл "Гронингену" в домашнем матче 13-го тура Эредивизи - 1:2. Это поражение стало для клуба из Арнема третьим подряд.Команда Слуцкого, у которой 23 набранных очка, по итогам тура не опустится ниже 5-й строчки.: Пасвеер - Леливелд (Дарфалу, 74), Дуки, Обиспо, Кларк - Даса, Базур, Беро, Линссен - Дико, Грот (Матавж, 49).: Падт - Зефейк, те Викерик, Итакура, Вармердам - Хрустич (Беншоп, 66), Матусива, Эль-Мессауди, Эль-Ханкури - Сирхейс (Мемишевич, 56), Асоро (Шрек, 89).: Базур, 67, Мемишевич, 81, Эль-Ханкури, 87