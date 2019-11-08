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"Витесс" потерпел третье поражение подряд

"Витесс" Леонида Слуцкого проиграл "Гронингену" в домашнем матче 13-го тура Эредивизи - 1:2. Это поражение стало для клуба из Арнема третьим подряд.

Команда Слуцкого, у которой 23 набранных очка, по итогам тура не опустится ниже 5-й строчки.

Чемпионат Голландии

13 тур

"Витесс" - "Гронинген" - 1:2

Голы: Линссен, 50 - Осоро, 13, 31


"Витесс": Пасвеер - Леливелд (Дарфалу, 74), Дуки, Обиспо, Кларк - Даса, Базур, Беро, Линссен - Дико, Грот (Матавж, 49).

"Гронинген": Падт - Зефейк, те Викерик, Итакура, Вармердам - Хрустич (Беншоп, 66), Матусива, Эль-Мессауди, Эль-Ханкури - Сирхейс (Мемишевич, 56), Асоро (Шрек, 89).

Предупреждения: Базур, 67, Мемишевич, 81, Эль-Ханкури, 87


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Теги: Витесс
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