Гиггз встречается с моделью на 15 лет младше его

Известный в прошлом футболист "Манчестер Юнайтед" Райан Гиггз начал встречаться с Хелен Холт, которая работает диджеем и моделью.Как сообщает The Sun, Холт младше 45-летнего Гиггзе на 15 лет. Она регулярно выступает на корпоративных мероприятиях на домашнем стадионе "МЮ" "Олд Траффорд". Гиггз и Холт познакомились на одном из таких вечеринок, а также продолжили общаться на свадьбе экс-одноклубника Гиггза Рио Фердинанда.Два года назад Гиггз развелся со своей женой Стэйси, матерью двух его детей.